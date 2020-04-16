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Bakan Selçuk'tan Gamze Pala açıklaması
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız
|16 Nisan 2020 15:14
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gamze Pala cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacaklarını belirtti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen Gamze Pala cinayetine ve davasına ilişkin bir açıklama yaptı. Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü.Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz.Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.Korona'nın bile durduramadığı vahşet: Kadın cinayeti
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