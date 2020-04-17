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Benzine ve motorine bu gece zam geliyor

Benzinde 15 kuruş, motorinde 10 kuruşluk zam bekleniyor
 17 Nisan 2020 09:33
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Benzine ve motorine bu gece zam geliyor

Akaryakıttaki fiyat değişimi konusunda NTV'den Ahmet Ergen açıklamalarda bulundu

Benzinde 15 kuruş, motorinde 10 kuruşluk zam bekleniyor

Zamların bu geceden itibaren uygulanacağı belirtildi.

DÜN DE İNDİRİMAÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Dün açıklanan indirim haberinde, bu geceden itibaren geçerli olmaz üzere motorinde 21 kuruşluk indirim gerçekleşti
NTV
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