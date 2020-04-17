Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Benzinde 15 kuruş, motorinde 10 kuruşluk zam bekleniyor
|17 Nisan 2020 09:33
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Akaryakıttaki fiyat değişimi konusunda NTV'den Ahmet Ergen açıklamalarda bulundu
Benzinde 15 kuruş, motorinde 10 kuruşluk zam bekleniyor
Zamların bu geceden itibaren uygulanacağı belirtildi.
DÜN DE İNDİRİMAÇIKLAMASI GELMİŞTİ
Dün açıklanan indirim haberinde, bu geceden itibaren geçerli olmaz üzere motorinde 21 kuruşluk indirim gerçekleşti
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