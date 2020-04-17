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Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti.
 17 Nisan 2020 13:41
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Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars'ın dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlu Pars dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Pars'ın lenfoma hastalığına yakalandığını ve hayatındaki önceliği ona verdiğini söylemişti: "Önceliğim Pars'ın sağlığı. Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi." demişti.

Sosyal medyadan da başsağlığı dilekleri geldi.
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