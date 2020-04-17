Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti.
|17 Nisan 2020 13:41
|Yazdır
Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars'ın dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlu Pars dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Pars'ın lenfoma hastalığına yakalandığını ve hayatındaki önceliği ona verdiğini söylemişti: "Önceliğim Pars'ın sağlığı. Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi." demişti.
Sosyal medyadan da başsağlığı dilekleri geldi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ünlü sunucu sağlık çalışanlarından bahsederken ağladı!
16 Nisan 2020 22:54
|Neymar 'Çocuk gibi ağladım' demişti, başrol oyuncusu teşekkür etti
15 Nisan 2020 13:54
|Hekimoğlu dizisi, yeni bölüm yayın akışından kaldırıldı
13 Nisan 2020 00:55
|Demet Akalın'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımı!
12 Nisan 2020 17:08
|'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım
10 Nisan 2020 08:55
|Numarasını paylaşan Sharapova, 40 saatte 2 milyon mesaj aldı
09 Nisan 2020 15:43
|Ece Erken ev sahibi ile yazışmasını paylaştı... Kirası olay oldu!
08 Nisan 2020 10:02
|İbrahim Tatlıses'in kızı koronavirüse yakalandı
06 Nisan 2020 17:27
|Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na şok sözler!
05 Nisan 2020 19:26
|Survivor'dan elenen yarışmacılar Türkiye'ye dönemedi
04 Nisan 2020 21:07