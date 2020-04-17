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Dolardan sonra altın da sert düştü

Nisan ayını rekor seviyelerde geçiren altın, düşüşe geçti. Gün içinde 378 liraya kadar yükselen 24 ayar gram altın 368 liraya düştü.
 17 Nisan 2020 14:52
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Dolardan sonra altın da sert düştü

Nisan ayını rekor seviyelerde geçiren altın, düşüşe geçti. Gün içinde 378 liraya kadar yükselen 24 ayar gram altın 368 liraya düştü.

Tüm ülke ekonomilerini olumsuz etkileyen koronavirüs salgını piyasalarda belirsizliğe yol açmıştı. Bu süreçte altın ise güvenli liman alımlarıyla tarihi zirvesi olan 384 lira seviyelerine kadar yükselmişti.

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle aksayan hayatı kademeli olarak normalleştirmeye başlayacakları haberleri sonucunda altında sert düşüş görülmeye başladı. Gün içinde 378 lira seviyelerini gören gram altın 368 lira seviyelerine kadar geriledi.

Küresel piyasada bin 718 dolar seviyelerini gören altının ons fiyatı bin 684 lira seviyelerine düştü.

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları çeyrek altın 608 lira, yarım altın bin 217 lira, tam altın ise 2 bin 386 liradan satılıyor.
İhlas Haber Ajansı
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