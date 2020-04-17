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Ankara'da yaşlı bakım evinde yangın
Ankara'da özel bir yaşlı bakım evinde yangın çıktı. Bakım evindeki yaşlılar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
|17 Nisan 2020 18:15
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Ankara'da özel bir yaşlı bakım evinde yangın çıktı. Bakım evindeki yaşlılar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mutlukent Mahallesi 1979. Cadde üzerinde bulunan yaşlı bakım merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bakım evindeki yaşlı vatandaşlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis bakım merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı bakım merkezine çıkan bütün sokak ve caddeler trafiği kesildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.
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