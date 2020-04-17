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Tarım Bakanlığı, tağşiş ve taklit yapan 45 firmayı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan 45 firmayı açıkladı.
 17 Nisan 2020 22:30
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Tarım Bakanlığı, tağşiş ve taklit yapan 45 firmayı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan 45 firmayı açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

. Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,

. Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

. Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve

. Firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır.

u bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1509 firmaya ait 3356 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gıdada taklit ve tağşiş yapan 45 firma için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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