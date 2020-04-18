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'EBA'nın canlı sınıflarında ilk hafta 150 bin ders yapıldı'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Sadece 5 günde 150 bin canlı ders önemli bir rakam. Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgisi memnuniyet verici. Bundan sonraki süreçte EBA Canlı Sınıf uygulamasını, kademeli olarak tüm sınıf seviyelerine yaygınlaştırmayı planlıyoruz
 18 Nisan 2020 13:59
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'EBA'nın canlı sınıflarında ilk hafta 150 bin ders yapıldı'

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 13 Nisan'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığındaki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin kullanımına açılan EBA Canlı Sınıf uygulamasında yaklaşık 150 bin ders yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS ve YKS hazırlık öğrencilerinin kendi öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla çevrimiçi ders işledikleri EBA Canlı Sınıf uygulaması yoğun ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk haftada yaklaşık 150 bin canlı dersin işlendiğini belirterek, EBA Canlı Sınıf uygulamasının eba.gov.tr ve TRT EBA TV yayınları ile uzaktan eğitimin bütünleyici bir unsuru olduğuna işaret etti.

Kendisinin de 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle birlikte iki derse katıldığını hatırlatan Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerin sistemi pratik ve faydalı bulduğunu ilettiklerini ifade etti.

Selçuk, "Sadece 5 günde 150 bin canlı ders önemli bir rakam. Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgisi memnuniyet verici. Bundan sonraki süreçte EBA Canlı Sınıf uygulamasını kademeli olarak tüm sınıf seviyelerine yaygınlaştırmayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

- Mobil uygulama devrede

Bu arada Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, EBA Mobil uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Selçuk, "Eğitimde öngörülü olabilmek hedefindeydik. Çocuklar, diledikleri her yerde eğitim alabilsin istemiş ve EBA'nın mobil uygulamasını yapmıştık. Sonra öngörülemeyen bir şey oldu ve uzaktan eğitime geçtik. Bu süreçte EBA mobil uygulaması 10 milyonun üzerinde indirildi." bilgisini verdi.

- Karşılıklı anlık etkileşim

MEB uzmanları, EBA Kontrol Merkezi'nde sistem performansının takibiyle daha fazla öğrenci ve öğretmene hizmet sunabilmek için kapasite artırma çalışmalarını devam ettiriyor.

EBA Canlı Sınıf uygulamasında, öğretmenler kendi hazırladıkları materyalleri paylaşırken, öğrenci ve öğretmenler arasında anlık etkileşim sağlanabiliyor.

Öğrencileri, kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşturan uygulamada, dersler, okul yöneticileri tarafından atanıyor ve belirlenen saatte öğrenciler, sınıf ortamında gibi çevrimiçi ders işliyor.
Anadolu Ajansı
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