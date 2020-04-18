Erdoğan yapımı süren hastaneleri havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanelerini havadan inceledi.
|18 Nisan 2020 14:59
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