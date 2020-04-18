1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan yapımı süren hastaneleri havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanelerini havadan inceledi.
 18 Nisan 2020 14:59
Yazdır
Erdoğan yapımı süren hastaneleri havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanelerini havadan inceledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali'den sağlıkçıları üzen açıklama: Ücret almadık ama dikkat etmediler
18 Nisan 2020 15:17		 Diyanetten 'dijital ortamı etkin kullanın' talimatı
18 Nisan 2020 15:05
Şentop'tan İYİ Parti'li Özdağ hakkındaki fezlekeye ilişkin değerlendirme
18 Nisan 2020 14:14		 CHP'den 'internet kullanımı' için yasal düzenleme çağrısı
18 Nisan 2020 12:55
Türkiye'nin 81 ilinde 'Sosyal İzolasyon Kuruluşu' oluşturuldu
18 Nisan 2020 11:50		 '2022 sonunda da 109 bin 910 yataklı 94 yurdu hizmete açacağız'
18 Nisan 2020 11:39
'940 metrelik 82 konteynerli dev ihracat treni Orta Asya'ya doğru yola çıktı'
18 Nisan 2020 11:31		 AK Parti'li hukukçular: Tosuncuk'a indirim yok
18 Nisan 2020 07:41
Sağlık sistemi çöken Avrupa'dan kaçanlar ülkemize gelmek istiyor
18 Nisan 2020 06:41		 Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik
18 Nisan 2020 04:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:03 - Oyun konsollarına ek vergi getirildi16:01 - Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında16:01 - Covid-19'a yakalanan sağlık personeli 'iş kazası' yapmış sayılır mı?15:56 - Kayseri'de, plazma tedavisi 3 hastada olumlu sonuç verdi15:52 - Aziz Sancar Araştırma Merkezi, 'tanı merkezi' oldu15:48 - Koronavirüs nedeniyle 'Mor Yayla'ya ziyaretçi yasağı15:44 - Kalp krizi gerçiren belediye meclis üyesi hayatını kaybetti15:41 - Hollanda'da son 24 saatte 129 hasta hayatını kaybetti15:37 - Üniversitelerin düzeltme ilanları adayları mağdur ediyor15:37 - 29 kişide koronavirüs çıktı, merkez karantinaya alındı
15:34 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri15:33 - Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı15:29 - YÖK Başkanı, tıp fakültesi dekanlarıyla süreci görüştü15:25 - THY, Almanya'daki Türkler için özel sefer yapacak15:21 - Bağımsız Türkiye Partisinden 'damat' açıklaması15:17 - Vali'den sağlıkçıları üzen açıklama: Ücret almadık ama dikkat etmediler15:16 - Virüse karşı cep telefonlarına streç film sarılmalı15:12 - İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayı 20 bini geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
21 maddelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neler değişti?
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Pazar günü bile telafi olabilir
Yoğun bakımda büyük düşüş
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
Sözleşmeli büro personelinin unvanları değiştirildi
Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik
Hastanede tedavi görürken, oğluyla virüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Üçlü silahşörler 1
nostalji kuşağı 1
şu an çalan şarkı 1
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 1
koç holding'ten millete zırnık yok 1
sabır 2
mercimek 1
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 2
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 1
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 3
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam