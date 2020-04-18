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Vali'den sağlıkçıları üzen açıklama: Ücret almadık ama dikkat etmediler

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın koronavirüs süreciyle ilgili açıklama yaparken "misafir ettik, yedirdik ücret almadık" tepki topladı.
 18 Nisan 2020 15:17
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Vali'den sağlıkçıları üzen açıklama: Ücret almadık ama dikkat etmediler

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın koronavirüs süreciyle ilgili açıklama yaparken "misafir ettik, yedirdik ücret almadık" tepki topladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yaparken sağlık personelini üzen açıklamalar yaptı.

Vali Bektaş, Zonguldak'ta 137 sağlık çalışanının virüse yakalandığını, sağlık çalışanlarının kendilerini koruyamadığını söyledi.

Sağlık personelini misafirhanelerde misafir ettik, onlardan ücret de almadık, yemeklerinden de ücret almadı. Fakat kendi aralarındaki ilişkilerde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini hem de bizi sıkıntıya soktular dedi.
Memurlar.Net
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