Kayseri'de 3 katlı bina karantinaya alındı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3 katlı bir bina karantinaya alındı.
|19 Nisan 2020 11:24
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3 katlı bir bina karantinaya alındı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Seydilli Mahallesinde 3 katlı bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, giriş ve çıkışlara da izin verilmiyor. Binada rahatsızlanan bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı, bu yüzden tedbir amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.
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