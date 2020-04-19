Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı
Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|19 Nisan 2020 12:48
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Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Mecidiye köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı kaydedildi.
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