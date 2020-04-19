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Bakan Soylu paylaştı: Türk polisi yakalar da, yardım da eder

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da yasağa rağmen sokağa çıkıp otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yaptığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılan D.G.'nin görüntülerini, "Türk polisi yakalar da, yardım da eder" notu ile paylaştı.
 19 Nisan 2020 15:19
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Bakan Soylu paylaştı: Türk polisi yakalar da, yardım da eder

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da yasağa rağmen sokağa çıkıp otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yaptığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılan D.G.'nin görüntülerini, "Türk polisi yakalar da, yardım da eder" notu ile paylaştı.

Konya'da polis, sosyal medyada paylaşılan videoda, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve tehlikeli araç kullanan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 'Polise yakalanmadan' başlığıyla paylaşılan görüntüde aracının içerisinde oturan sürücü, "Günlerdir çalışmıyor. Ekmek alma bahanesiyle kendimi tedavi edeceğim. Sizi de" demesinin ardından aracını çalıştırdığı ve boş yolları katederek, "Sokaklar bomboş, kimse yok, keşke bugün sokağa çıkma yasağı olsa" dediği ve aracının lastiklerini kaydırdığı görülüyor. Kısa sürede yakalanan sürücü D.G.'ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1516 TL para cezası uygulandı. Pişman olduğunu belirten araç sürücüsü D.G., "Pişmanım abi pişmanım. Ekmek almaya çıkmıştım. Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı. Pişmanım" dedi.

Ekmek alma bahanesiyle cıkıp drift atan sürücüye ceza

BAKAN SOYLU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün sayfasındaki görüntüleri paylaşarak, "Türk polisi yakalar da, yardım da eder. Burada hem yakalamış hem yardım etmiş" ifadelerini kullandı.
DHA
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