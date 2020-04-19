TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı
Milli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemesi taşıyan yardım uçağının Somali'ye ulaştığını bildirdi.
|19 Nisan 2020 17:49
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