1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemesi taşıyan yardım uçağının Somali'ye ulaştığını bildirdi.
 19 Nisan 2020 17:49
Yazdır
TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemesi taşıyan yardım uçağının Somali'ye ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye tarafından hazırlanan sağlık malzemelerinin Etimesgut Havaalanında A400-M tipi askeri kargo uçağına yüklenerek Somali'ye ulaştırıldığını duyurdu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yurt dışından Kars'a getirilen 104 Türk, karantinaya alındı
19 Nisan 2020 18:38		 TOKİ: Tüm şantiyelerimizde gerekli tedbirler alınmıştır
19 Nisan 2020 17:41
İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor
19 Nisan 2020 17:28		 Kamu üniversite iş birliğiyle Kovid-19 mücadelesinde örnek oldular
19 Nisan 2020 17:00
Ağrı Belediyesi Bakanlığa 400 nin maske gönderdi
19 Nisan 2020 16:31		 Yasağa uymayan şahıs: Ceza yemek için sokağa çıktım
19 Nisan 2020 16:15
İBB, çiftçinin satamadığı ürünleri alacak
19 Nisan 2020 16:03		 Sigara almak için sokağa çıktı, ceza yedi
19 Nisan 2020 15:27
Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılıyor
19 Nisan 2020 15:23		 Ankara Büyükşehir'e ait tarım arazilerinde üretim başlıyor
19 Nisan 2020 15:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:38 - Yurt dışından Kars'a getirilen 104 Türk, karantinaya alındı18:33 - Isparta'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı18:28 - Emniyet Genel Müdürü: Fırsatçılara imkan verilmeyecek18:23 - Bakan Selçuk'tan öğretmenlere sürpriz doğum günü telefonu18:18 - Koronavirüsü yenince alkışlarla taburcu edildi18:13 - Sağlık çalışanı, ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti18:08 - Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı, cezadan kurtulamadı18:04 - Sokağa çıkma yasağına aldırmayıp denize girdiler17:59 - Mahir Ünal'dan CHP'ye: Bu dönemde bari ayrı baş çekmeyin17:53 - Kavga ihbarına giden polisler darp edildi
17:49 - TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı17:45 - Opr. Dr. Cemal Özkan koronavirüsten hayatını kaybetti17:41 - TOKİ: Tüm şantiyelerimizde gerekli tedbirler alınmıştır17:37 - 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi17:33 - Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı17:28 - İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor17:23 - Din görevlileri hayvan otlattı, çatı tamir etti17:18 - 'Uzaktan eğitim sistemimizin iyi çalıştığını söyleyebiliriz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
Malatya'lı Mercedes Kadir yaşamını yitirdi. Vali mesaj yayımladı
Ömer Çelik: Adana'da tarihe geçecek bir ayıp yapılıyor
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia
Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
İngiltere zor durumda: Türkiye'nin yardımı bekleniyor
Kamuda nitelikli personele yüksek ücret ödeme formülü
Virüste 300 km ile esen rüzgar 150 km'ye indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeşil zeytin 2
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 2
şu an çalan şarkı 2
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 1
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 2
258 tl'lik arsa 1
luppo 2
bedava ekmek dağıtmak paralel apılanmadır 1
mercimek 1
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam