Sağlık çalışanı, ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
|19 Nisan 2020 18:13
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Çorum'da yaşayan acil tıp teknisyeni, 'Evde Kal' çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti.
Çorum'da özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyen olarak görev yapan Ali Baki Eke, Osmancık'ta yaşayan ailesini 'Evde Kal' çağrılarına uymadığı gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine ihbar etti. 24 yaşındaki genç teknisyen ailesini ihbar ettiğini çektiği bir video ile duyurdu.
Edinilen bilgilere göre, 19 Nisan 2020 Pazar günü Osmancık'ta yaşayan ailesini telefon ile arayan genç teknisyen, ailesinin Fındıcak köyüne yılan kuyruğu toplamaya gideceğini öğrendi. Anne ve babasına korona virüs salgını nedeniyle gitmemeleri gerektiğini söyleyen acil tıp teknisyen Ali Baki Eke, tüm ısrarlarına rağmen ikna edemeyince, ailesiyle arasının bozulmasını göze alarak jandarma, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Amirliği'ni arayarak ihbarda bulunduğunu belirtti.
"Ailemi, dışarıya çıktıkları için şikayet ettim"
Genç teknisyen ailesini kolluk kuvvetlerine şikayet etmek durumunda kaldığını belirtti videosunda ise, "Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu korona virüs pandemisi hala devam etmektedir. Devletimizin aldığı tedbirler 'Evde Kalın' çağrılarına rağmen insanların şuursuzca, bilinçsizce dışarıda gezmelerini hala anlamıyorum. Bugün kendi ailemi, dışarıya çıktıkları için tüm kolluk kuvvetlerini arayarak şikayette bulundum. İnsanların, tüm vatandaşların bu tedbirlere neden uymadıklarını hala anlamış değilim. Alınan tedbirler, evde kalın çağrıları tüm insanlığın sağlığı için. Lütfen evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.
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