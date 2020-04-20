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Balıkesir'de silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobildeki şüpheliler ile jandarma görevlileri arasında çatışma çıktı. 2 jandarma görevlisinin yaralandığı olay sonra çatışmaya giren 2 şüpheli ile, yakalanmalarını engellemeye çalışan 2 arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı
 20 Nisan 2020 07:24
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Balıkesir'de silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı

Olay gece yarısı Edremit ilçesinin Kadıköy Mahallesinde bulunan bir AVMnin arka kısmında meydana geldi. Jandarma ekiplerinin dur ihtarında bulunduğu otomobilde bulunan 2 kişi kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobilde bulanan Armağan T. ve Muhammet D. ile jandarma ekibi arasında çatışma çıktı. 2 jandarma görevlisinin yaralandığı çatışmanın ardından şüpheliler kaçtı. Yaralanan 2 jandarma görevlisi, sağlık ekibi tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

ARKADAŞLARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Bu arada çatışmanın ardından Edremit istikametine kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma görevlileri, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. İhbar üzerine polis ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelilerin kaçtığı otomobilin yerini tespit etti. Otomobilin bulunduğu bölgeyi çembere alan polis, Armağan T. ve Muhammet D.'yi yakalarken, arkadaşları olduğu belirlenen kişiler olay yeri yakınında havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. 2 şüpheli daha kısa süre sonra yakalandı. Yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgilei soruşturma sürdürülüyor.
DHA
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