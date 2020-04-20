İlçe belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıya uğradı
|20 Nisan 2020 10:12
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Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Mümtaz ve Fatma Şenel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı çaldı.
Saldırganlar, kapıyı açan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e tabancayla ateş açtı. Başkan Mümtaz Şenel'in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşi Fatma Şenel'i de ayağından vurduktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mümtaz Şenel'in ameliyata alındığı bildirildi.
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