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Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı da Kovid-19 nedeniyle dün yaşamını yitirdi. Kalaycı'nın ölümünün ardından ise acı bir olay ortaya çıktı.
 21 Nisan 2020 13:00
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Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Yoğun bakımda olan 56 yaşındaki aile hekiminin uyutulması sırasında anne ve babasının da yine virüs nedeniyle hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı.

Kalaycı'nın son mesajını ise bir meslektaşı sosyal medya hesabından paylaştı"Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de sarsan koronavirüs, sağlık çalışanlarını da hedef alıyor.

Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Bugün ise yaşamını yitiren Kalaycı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, 56 yaşındaki Kalaycı'nın önce babası, sonra annesi ve ardından da kendisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İki çocuk babası 56 yaşındaki Kalaycı'nın ise virüsün beynine sıçraması nedeniyle 10 gün boyunca uyutulduğu ve bu esnada anne ve babasının yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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