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CHP'li Başkan rezaletini itiraf etti, Kaftancıoğlu onu savundu!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına iki partiliyi daha alıp Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı. Skandal olayın ardından Özçağdaş'tan itiraf gibi açıklama geldi. CHP'li Kaftancıoğlu da ilçe başkanını yaptığı çirkinliği savundu.
 22 Nisan 2020 09:33
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CHP'li Başkan rezaletini itiraf etti, Kaftancıoğlu onu savundu!

Gündüz saatlerinde gerçekleşen olayda CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına iki partiliyi daha alıp Fahrettin Altun'un evinin önüne giderek cep telefonuyla fotoğraf çekmeye çalışmıştı. Özçağdaş'a koruma polisleri müdahale etmişti.

Büyük bir rezalete imza atan CHP'li Özçağdaş olayın ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

''Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım YALAN. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım DOĞRU. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım DOĞRU. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim DOĞRU.''

Kaftancıoğlu skandalı savundu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yaşanan skandala destek vererek şu paylaşımı yaptı;

''Ahlaksızlığınız ve yalanlarınızda boğulacaksınız çok yakında. CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir yine gidecektir.Saklayacak bir şeyleri olanlar panik yaparlar. Sakin olun beyler.''
Memurlar.Net
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