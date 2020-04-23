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4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı daha geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MYK toplantısında Ramazan Bayramı sonrasında normalleşmenin nasıl olacağını anlattı. Ayrıca 1, 2 ve 3 Mayıs'ta da aynı şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı gelebilir.
 23 Nisan 2020 11:58
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4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı daha geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün videokonferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti MYK toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı.

Erdoğan, virüsle mücadelede sokağa çıkma yasağına uyulduğunu belirterek, herkesin tedbirlere uymaya devam ettiği takdirde rahatlamanın olacağını söyledi.

3 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Toplantıda ramazan ayında uyulması gereken tedbirlerin önemi vurgulanırken, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta da aynı şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi. Bayrama kadar tedbirlerin sıkı tutulacağı ve bayram sonrasında rahatlamaya geçileceği belirtildi.

''Şehir hastanelerini bir an önce bitirin" talimatı

Erdoğan yeni açılan hastanelerin önemini dile getirirken de "İnşaatı bitirilmeyen ve faaliyete geçmeyen şehir hastanelerini bir an önce bitirin" talimatı verdi. Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü'nün de önümüzdeki günlerde Türkiye ile ilgili çok önemli bir açıklama yapacağını söyledi.

Sahra hastanesine tepki

Erdoğan, CHP'nin Adana'da kurduğu sahra hastanesine de tepki gösterdi. CHP'nin yaptığı sahra hastanesinin fuar merkezinde paravanlarla oluşturulan bölmelerden ibaret olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Olacak iş değil. Ortada hastane yok. Bir fuar alanını hastane diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Bu, her şeyden önce milletle dalga geçmektir. 3 ay önce şehir hastanelerini eleştiriyorlardı, bugün 'Ben eleştirmedim' diyorlar. Güven ve güvensizlik burada başlıyor" dedi.
Memurlar.Net
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