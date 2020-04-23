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THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu başladı

Canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden takip edilebilen uçuşta, THY uçağının İç Anadolu Bölgesi'nin semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdiği görülüyor
 23 Nisan 2020 12:47
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THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planladığı "TK1920" kodlu özel uçuş başladı.

Alınan bilgiye göre, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısı "TK1920" olarak belirlenen özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden takip ediliyor.

Radardaki görüntülerde, THY uçağının İç Anadolu Bölgesi'nin semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdiği görülüyor.

THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise saat 19.20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planladığı "TK1920" kodlu özel uçuşu tamamlandı.
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