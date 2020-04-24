24 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı

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İşte Resmi Gazetede yayımlanan kararnameler

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/163

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;

- Amasya İl Müftüsü Abdulkadir KEŞVELİOGLU,

- Hatay İl Müftüsü Hamdi KAVİLLİOGLU,

- Nevşehir İl Müftüsü Yakup ÖZTÜRK,

görevden alınmış,

- Amasya İl Müftülüğüne Durmuş AYVAZ,

- Çanakkale İl Müftülüğüne, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü KABUKÇU,

- Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Sinan KAZANCI,

- Manisa İl Müftülüğüne Mustafa SOYKÖK,

- Sakarya İl Müftülüğüne Haşan BAŞİŞ,

- Siirt İl Müftülüğüne Vehap KAPICIOĞLU, atanmıştır.



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/164

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammet Murat ÜLKÜ ve Adalet Müfettişi Faruk ÇELİK atanmıştır.



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/165

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Etem ÇEKER atanmıştır.





Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/166

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Tülay ARSLAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine Alper BARAN atanmıştır.



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/167

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Abdullah ERDOĞAN, Elif Şeyda ERGEN, Eren SÜMENGEN, Murat ÖZDOGAN ve Tuğrul KOLAT atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/168

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU atanmıştır.



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/169

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ atanmıştır.



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/170

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali Erkan ÖZTÜRK

atanmıştır.



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/171

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılıCumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fahri ACAR atanmıştır. 23 Nisan 2020



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/172

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İlker HAKTANKAÇMAZ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Yunus SEZER atanmıştır.



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/173

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa ÖZEN atanmıştır.