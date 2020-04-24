1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

24 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı

24 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede, çeşitli bakanlıklara ait atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı.
 24 Nisan 2020 02:11
Yazdır
24 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı

Kararnamenin pdf hali için tıklayın.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan kararnameler

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/163
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;
- Amasya İl Müftüsü Abdulkadir KEŞVELİOGLU,
- Hatay İl Müftüsü Hamdi KAVİLLİOGLU,
- Nevşehir İl Müftüsü Yakup ÖZTÜRK,
görevden alınmış,
- Amasya İl Müftülüğüne Durmuş AYVAZ,
- Çanakkale İl Müftülüğüne, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü KABUKÇU,
- Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Sinan KAZANCI,
- Manisa İl Müftülüğüne Mustafa SOYKÖK,
- Sakarya İl Müftülüğüne Haşan BAŞİŞ,
- Siirt İl Müftülüğüne Vehap KAPICIOĞLU, atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/164
Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammet Murat ÜLKÜ ve Adalet Müfettişi Faruk ÇELİK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/165
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Etem ÇEKER atanmıştır.


Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/166
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Tülay ARSLAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine Alper BARAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/167
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Abdullah ERDOĞAN, Elif Şeyda ERGEN, Eren SÜMENGEN, Murat ÖZDOGAN ve Tuğrul KOLAT atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/168
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/169
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/170
Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali Erkan ÖZTÜRK
atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/171
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılıCumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fahri ACAR atanmıştır. 23 Nisan 2020

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/172
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İlker HAKTANKAÇMAZ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Yunus SEZER atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/173
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa ÖZEN atanmıştır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
21 Nisan 2020 02:03		 14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
14 Nisan 2020 01:00
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
08 Nisan 2020 02:23		 Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilli belli oldu
05 Nisan 2020 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyesi seçimini yaptı
02 Nisan 2020 01:47		 4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
28 Mart 2020 02:22
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
28 Mart 2020 02:13		 RTÜK üyeliğine seçilme kararı yayımlandı
14 Mart 2020 00:25
5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
05 Mart 2020 03:43		 4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
04 Mart 2020 05:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:11 - 24 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı02:00 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Umut göründü01:52 - İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine dönüyor01:48 - İlk koronavirüs aşı denemesi yapıldı01:37 - Dünya genelinde korona virüsten ölenlerin sayısı 190 bini aştı01:31 - Haydar Baş'ın oğlu BTP Genel Başkanı oldu01:26 - Dava dosyalarının içeriğine, UYAP'tan erişebilirsiniz!01:18 - Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi00:41 - TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan ayı mesajı00:32 - Tunceli'nin koronavirüs başarısı
00:27 - 24 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:24 - Tunç Soyer, 23 Nisan'daki hareketleriyle gündem oldu00:03 - Yargıtay'ın, kamu personelini ilgilendiren 2020 tarihli 17 yeni kararı23:43 - Kılıçdaroğlu, evinin balkonunda İstiklal Marşı'nı okudu23:37 - Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!23:31 - Mehmetçik, Hatice'nin Türk bayrağı talebi için seferber oldu23:26 - İstanbul Valisi, profiline maske taktığı fotoğrafını koydu23:20 - Bitlis'te feci kaza 2 ölü, 18 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sosyal mesafenin uygulanmadığı, Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki 23 Nisan törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dava dosyalarının içeriğine, UYAP'tan erişebilirsiniz!
Yargıtay'ın, kamu personelini ilgilendiren 2020 tarihli 17 yeni kararı
Tunç Soyer, 23 Nisan'daki hareketleriyle gündem oldu
Haydar Baş'ın oğlu BTP Genel Başkanı oldu
Tunceli'nin koronavirüs başarısı
İlk koronavirüs aşı denemesi yapıldı
24 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Umut göründü
24 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 6
şu an çalan şarkı 1
bu akşamda makarna yiyelim 1
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 1
21.04.2020 bilecik'e giriş çıkışların yasaklanması 2
film replikleri 4
dsö'nün 2021'e kadar maçlar oynanmasın önerisi 2
23 nisan çocuk bayramı 1
Resmi Güzeller 2
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 3
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam