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Bir şehrimizde hiç koronavirüs hastası kalmadı

Tunceli'de bu zamana kadar 8 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bu 8 hasta Tunceli Devlet Hastanesinde yapılan tedaviler sonucunda iyileşerek taburcu edildi. Şehirde şu anda tespit edilen koronavirüs hastası yok. Nüfusu 85 binlerde olan Tunceli'nin Kovid-19 ile mücadeledeki başarısının arkasında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından alınan önlemler var.
 24 Nisan 2020 07:44
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Bir şehrimizde hiç koronavirüs hastası kalmadı

Otuz büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasakları henüz başlamamışken Tunceli Valiliği, trafiğe çıkmada tek-çift plaka uygulaması başlattı ve şehre giriş çıkışları kontrol altına aldı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler, Valilik ve yedi ilçenin kaymakamlıklarının uyumlu çalışması ile uygulandı. Bu koordinasyona Tunceli halkı destek olunca salgının şehirde yayılmasının önüne geçildi.


Tunceli'de yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edildi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TEDBİRLER SALGININ YAYILMASINI ENGELLEDİ

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından 85 bine yakın insanın yaşadığı Tunceli'de alınan tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması salgının yayılmasının da önüne geçti.

TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASINA GEÇİLDİ

Türkiye'deki 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasakları henüz başlamamışken Tunceli Valiliği, 2 Nisan günü şehirde "tek-çift plaka" uygulaması başlattı. Şehre giriş çıkışlar, köy yolları dahil 9 noktada kontrol altına aldı. Bu uygulama salgının şehirde yayılmasının önüne geçen başlıca önlemlerden oldu.


İHA

VATANDAŞIN MORALİ YÜKSEK TUTULDU

Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli jandarma ve polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara leylaklarla süslenmiş kahvaltı servisi yapıyor.
ELAZIĞ İLE FERİBOT ULAŞIMI DURDURULDU
Tunceli Valiliğinin 28 Nisan'da aldığı kararla Keban baraj gölü üzerinde Elazığ'dan Çemişgezek ve Pertek ilçelerine yapılan feribot seferlerine kısıtlama getirildi. Bu kapsamda sadece tedarikçiler, ambulans ve cenaze aracı gibi hizmet birimlerinin yer aldığı araçların geçişine izin verildi.

200 BİN MASKE ÜRETİLDİ, ÜCRETSİZ DAĞITILDI

İldeki tekstil fabrikalarında 200 bin maske üretilerek, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, şehir merkezinde bizzat maske dağıtarak vatandaşların alması gereken önlemleri anlattı.

OTELLER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA

Tunceli'deki 190 yataklı iki otel, 1 Haziran'a kadar sağlık çalışanlarına ücretsiz şekilde tahsis edildi. Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çalışmalar yapıldı.

DHA

Tuncay Sonel, 2016'nın Haziran ayında yayınlanan kararname ile Tunceli Valisi olarak atandı. Vatandaşlarla yakın diyalog içinde olması ile bilinen Sonel Tunceli'de yapılan yatırımlarla da adından söz ettirdi. Sonel daha önce de 1997-1999 Ankara-Güdül, 1999-2001 Gümüşhane-Köse, 2001-2005 Kırklareli-Vize,2005-2008 Şanlıurfa-Birecik, 2008-2012 Trabzon-Of, 2012-2015 Konya-Seydişehir, 2015-2016 Balıkesir-Bandırma Kaymakamı ve 20 Aralık 2016-28 Haziran 2017 tarihleri arasında Kadıköy Kaymakamı olarak görev yaptı.

TAM SAHA PRES

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı önlem paketleri ve yayınlanan genelgelerin 'tam saha pres' mantığı ile yerine getirilmesi için şehirdeki tüm kamu kurumları Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından koordine edildi. Tunceli'nin 7 ilçesinin kaymakamlıklarında alınan kararların uygulaması ve denetlenmesi için 24 saat kesintisiz çalışma yürütüldü. Bu koordinasyona Tunceli halkı da uyum sağlayıp destek olunca salgının şehirde yayılmasının önüne geçildi.
Yeni Şafak
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