Acun'a meydan okuyan Rizeli'nin ayağı iki yerden kırıldı
Medya patronu Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizelinin ayağı, iki yerden birden kırıldı.
|24 Nisan 2020 13:58
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Rize'nin Taşlık köyünde Hikmet Duysak, oğlu Muhammet ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapmaya kalkıştı.
'Survivor' yarışmacılarına özenen ve medya patronu Acun Ilıcalı'ya meydan okurken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı, iki yerden birden kırıldı.
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Kayarken aynı zamanda canlı yayın yapan Duysak'ın kaza anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bu sırada Duysak'ın oğlu Muhammet'in çığlık attığı da duyuluyor.
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