Emniyetten, bazı polislerin emeklilik yaşını değiştiren önemli değişiklik
|25 Nisan 2020 18:03
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Emniyet Genel Müdürlüğü, SGK le 2019 yılından bu yana yürüttükleri yazışma sonrasında, 8/9/1999'dan önce hizmeti olmayanların yaptıkları borçlanmalarla ilgili "Personel Bilgi Sistemi Hizmet Hesabında" çok önemli değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre eğer polisin 8/9/1999'dan önce hizmeti yoksa, yaptığı borçlanma sadece hizmete sayılacak emeklilik yaşını etkilemeyecektir.
Memurlar.net'te Mart ayında yayımlanan bir haberde bu konu detaylı olarak ele alınmıştı.
Uygulamada bazı kamu kurumları, borçlanmalarla, kişilerin iştirakçi olabileceği şeklinde yanlış bir hesaplama yapabilmektedir.
Emniyet'in, SGK'nın görüşleri doğrultusunda, "Personel Bilgi Sistemi Hizmet Hesabında" değişiklik yaptığı ve bu değişikliklerin bazı polis memurların emeklilik yaşını 7 yıl ötelediği belirtilmektedir.
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