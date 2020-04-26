1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı

İsveç'in Malmö kentinde, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızları Leyla ve Samira, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti
26 Nisan 2020 08:05
Yazdır
İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, sosyal medya hesaplarından teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı, "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz." mesajına sosyal medya hesabından yanıt veren Leyla Gülüşken, "Her koşulda ülkemin destek olacağına içten inanıyordum. Bu zor zamanımızda bizim yanımızda olup, her koşulda her yardımda bulundular. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Allah ülkemize zeval vermesin. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

Samira Gülüşken de Bakan Koca'nın söz konusu paylaşımına, "Sayın Bakanım; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siz olmak üzere yardımı olan herkese minnettarız. Rabbim sizleri milletimizin başından eksik etmesin." sözleriyle teşekkür etti.

- "Bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından yaptığı, "İsveç'te yaşayan vatandaşımız Emrullah Gülüşken, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmedi. Devletimiz elbette bu duruma duyarsız kalmadı. Emrullah Bey'i ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz için çalışıyoruz." paylaşımına da yanıt veren Gülüşken, şunları kaydetti:

"Bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk. Sayın Bakanımızın talimatından sonra yetkililer bizimle iletişimi bir an olsun kesmedi. Türkiye'den Malmö'ye uçak kaldırıldı ve bulunduğumuz yerden havalimanına ambulans gönderileceği bildirildi. Allah devletimize zeval vermesin."

Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji il il uyardı... Sağanak bekleniyor
26 Nisan 2020 08:11		 Tedbir elden bırakılmazsa normalleşme Haziran'da
26 Nisan 2020 08:00
Her gün yeni bir ümitle uyanıyoruz: Evde 35. gün geride kaldı
26 Nisan 2020 07:30		 Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere
26 Nisan 2020 03:28
Testi pozitif çıkan Türk vatandaşı tedavi edilmedi
25 Nisan 2020 23:16		 Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
25 Nisan 2020 23:12
Yanına gidemediği eşinin doğum gününü, jandarma kutladı
25 Nisan 2020 22:06		 1000 TL'lik yardımı daha çok ihtiyacı olanlar için almadı
25 Nisan 2020 21:44
90 yaşındaki hasta 10 günde koronavirüsü yendi!
25 Nisan 2020 21:17		 TRT Genel eski Müdürü hayatını kaybetti
25 Nisan 2020 21:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:26 - Virüsü yenen hemşire: Her gece 'Acaba sabah uyanacak mıyım?' diye yattım08:11 - Meteoroloji il il uyardı... Sağanak bekleniyor08:05 - İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı08:00 - Tedbir elden bırakılmazsa normalleşme Haziran'da07:49 - Kapalı işyerine fatura yok07:30 - Her gün yeni bir ümitle uyanıyoruz: Evde 35. gün geride kaldı07:21 - Ciddi düşüş mayıs sonunda: Önlemlere devam edelim07:00 - Rastgele virüs testi... İlk uygulama Antalya'da06:50 - 90 bin mahkumun tahliyesi ile cezaevleri rahatladı06:30 - Çıkarılamayan 'Zam Kararnamesi' ile ücret adaleti nasıl sağlanır?
06:15 - Son 24 saatte koronavirüsle mücadelede yaşananlar03:38 - Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi03:28 - Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere02:59 - Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'tek sözcü' önerisine destek02:38 - 'İki gelişme olursa dolar düşecektir'02:17 - Başsavcılık'tan 'Rehin alma' olayına ilişkin açıklama02:10 - İsviçre'nin Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı00:42 - Koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel 1000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?
'İki gelişme olursa dolar düşecektir'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere
Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'tek sözcü' önerisine destek
Kaymakam ilk davulu çaldırdı ilk maniyi okudu
Başsavcılık'tan 'Rehin alma' olayına ilişkin açıklama
İsviçre'nin Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı
Kamuda, yönetim kurulu üyelerinin gelir vergisini Devlet mi ödeyecek?
Koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sense 8 1
hollanda ligi 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 3
geceye bir şiir bırak 1
izlanda 1
insanları açlık değil,fazlaca alıştıkları tokluk öldürür 4
gram altın 4
çekirge istilası 1
kafa dağıtmak 1
ev topuzu 1
yağmurda ıslanmaktan keyif almak 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam