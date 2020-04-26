Sivas'ta mesai saatleri yeniden düzenlendi
|26 Nisan 2020 15:43
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Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri yeniden düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, virüsün yayılımının en aza indirilmesi amacıyla ramazan ayı süresince 27 Nisan-26 Mayıs tarihlerinde mesai saatleri yeniden düzenlendi.
Buna göre, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacak.
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