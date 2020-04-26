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Demir döküm tencere, demir eksikliğine iyi geliyor!

TRT'den konuk olan kadın doktorun söylediklerinin aksine bilim insanları demir döküm tencere kullanmanın, demir eksikliğinde faydalı olduğunu belirtiyor.
26 Nisan 2020 18:35
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Demir döküm tencere, demir eksikliğine iyi geliyor!

TRT Spikeri Şermin Baysal Ata geçtiğimiz gün yapılan bir programda, "Demir eksikliği için Demir döküm tencere tava kullansak faydalı olur mu?" şeklinde bir soru sormuş ancak Dr. Ayça Kaya "böyle bir şey olamayacağını" söylemişti.

Şermin Baysal Ata'nın sorusu sonrasında sosyal medyada iki gündür büyük bir tartışma yaşanıyor.

Programa konuk olan kadın doktor her ne kadar "böyle bir şey olamaz" dese de bilim insanları uzun bir süredir bu konuyu tartışıyor.

Profesör Dr. Nebahat Bulut, bunun eski bir halk tababet uygulaması olduğuna dikkat çekerek "Bahar aylarında içme suyunun içine demir kaşık bırakılarak, büyük su küplerine demir sahan konarak yapılırdı. Halen Hindistan'da çorba pişirilirken balık şeklinde bir demir parçası çorba ile birlikte kaynatılıyor." dedi.

Profesör Bulut ayrıca Kanadalı bilim insanı Christopher Charles'ın Kamboçya'yı ziyaret ettiğindegördüğü anemiyle süreci paylaşan BBC haberini de örnek olarak gösterdi. Haber için tıklayın.

Sosyal medya hesabından görüşlerini açıklayan diyetisyen Aykut Büyükekmekçi de, demir eksikliğinde demir tencerelerin önemli olduğunu belirterek "Bir de demir balıklar vardır yemek içine atılır anemi için... Yani sorulan soru yanlış değildir. Alüminyum tencereler de bir nesli Alzheimer yapmış olmasın, alüminyum folyolar da bizim nesli yapabilir!" dedi.

Avukat Bostancı da, Pubmed'de yayımlanan makaleleri örnek olarak gösterdi. İlgili makaleler için tıklayınız.

Dr. Atilla Özmumcu da konuyla ilgili yüzlerce bilimsel yayın olduğuna dikkat çekerek ilgili linkleri paylaştı
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17935647/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6719866/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12859709/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23868537/

Memurlar.Net
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