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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 27 Nisan 2020 09:37
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,96106,9620
Avro7,55507,5560
Sterlin8,64108,6820
ANKARA
ABD Doları6,93506,9850
Avro7,51007,5700
Sterlin8,58508,7310
Anadolu Ajansı
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