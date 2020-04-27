1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Varank'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Bakan Mustafa Varank: İslam ile olan dertlerini Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışan bu ayak takımı iyi bilsin ki ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak"
 27 Nisan 2020 13:02
Yazdır
Bakan Varank'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek vererek, "İslam ile olan dertlerini Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışan bu ayak takımı iyi bilsin ki ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak." ifadelerini kullandı.

Varank, Twitter hesabından, "#AliErbaşyalnızdeğildir" başlıklı etiketle yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef alan sözlere ve girişimlere tepki gösterdi.

Bakan Varank, "Ali Erbaş hocamız çağları aydınlatan dinimiz İslam'ın hükümlerini dile getirdi. İslam ile olan dertlerini Sayın Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışan bu ayak takımı iyi bilsin ki ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Varank'ın ifadeleri kısa sürede Twitter kullanıcılarından yoğun destek gördü.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazanın ilk cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldırırken, uyuşturucu, alkol ve eş cinselliğin İslam dinince haram kabul edildiğini, bunların insan sağlığına zararlarının bulunduğunu vurgulamıştı. Bu ifadeler üzerine bazı dernek ve barolar suç duyurusunda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ömer Çelik: Ankara Barosu'nun yaptığı faşistliktir, terbiyesizliktir
27 Nisan 2020 12:29		 'Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir'
27 Nisan 2020 11:46
'Kovid-19 semptomu göstermeyen şoförler tekrar yurt dışına çıkabilecek'
27 Nisan 2020 10:48		 Fabrikalarda mola bitiyor çalışana test yapılacak
27 Nisan 2020 09:05
Akdeniz ittifakı genişliyor: Sırada Tunus, Libya ve Azerbaycan var
27 Nisan 2020 07:21		 104 ülke Türkiye'den yardım talep etti
27 Nisan 2020 07:15
O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
27 Nisan 2020 07:05		 1 Mayıs kutlamaları sembolik olacak
27 Nisan 2020 06:11
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27 Nisan 2020 00:13		 27 Nisan 2020'de önemli gündem başlıkları
27 Nisan 2020 00:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - Koronavirüs ilgili provokatif paylaşım yapan 402 kişi yakalandı13:22 - Koronavirüsü yenen Kaymakam görevine döndü13:20 - Prof. Dr. Artuz koronadan vefat etti13:16 - Bilim Kurulu Üyesi: İmmün plazma tedavisi sonuç veriyor13:12 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - İki öğretmen telefonla kontrol edilebilen 'robot' geliştirdi13:06 - Oda Başkanı, oksijen tüpüyle saldırıda tutuklu yargılama istedi13:02 - Bakan Varank'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek13:01 - Göreve başlayan İngiltere Başbakanı Johnson'dan ilk açıklama12:59 - Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yazı yazan şüpheli yakalandı
12:57 - İstanbul Havalimanı için Çin'den 176 metro aracı alındı12:56 - Başkentte kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı12:46 - PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı12:45 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak etkisini sürdürecek12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:42 - 3 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı12:38 - Bakan Kasapoğlu, karantinadaki Sörloth ve Berke Özer'le telefonda görüştü12:32 - İzmir'de yangın çıkan evde yaşlı kişi öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
1 Mayıs kutlamaları sembolik olacak
Bilim Kurulu Üyesi: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Faizler düştü! %0,89 oranla 3 ay ertelemeli kredi
O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar krediyi onayladı
SDÜ'nün öğretim görevlisi ilanında fırsat eşitliği yok
İşkur İl Müdür Yardımcısı virüsten hayatını kaybetti
Benzine 9 kuruşluk indirim geliyor
Kamu İhale Kurulu Başkan ve üyeliklerine atama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Alef 3
ihbar etmek 1
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 2
ateist 3
en güzel çay 7
2020 yazı 2
4 gün sokağa çıkma yasağı 2
prof.dr.alpay azap 1
aşk101 3
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 3
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şereflikoçhisar Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 38 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam