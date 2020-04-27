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Başsavcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Başsavcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı
 27 Nisan 2020 13:43
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Başsavcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Barosu'nun 26.04.2020 tarihli ve 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara Barosu hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Memurlar.Net
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