Yalova Valiliği esnek çalışmayı iptal etti
Yalova Valiliği, Yalova genelinde esnek çalışmayı iptal etti.
|27 Nisan 2020 15:01
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Yalova Valiliği, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışmayı iptal etti.
Bayan personel, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunanlarında saat 16.00'dan sonra izinli olacağını duyurdu.
İşte Yalova Valiliği'nin kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazı
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