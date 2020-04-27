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Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti.
 27 Nisan 2020 15:59
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Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuş ve zor günler geçirmişti.

Sağlık problemleri yaşayan Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos'ta ameliyat masasına yatmıştı. Ameliyat öncesi ve sonrası zor günler geçiren Nur Yerlitaş'ı dostları bir an olsun yalnız bırakmıyordu. Sağlık durumu Yerlitaş'ın son günlerde kötüye gidiyordu. Tedavi gördüğü hastaneden ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın bugün vefat haberi geldi.

Nur Yerlitaş kimdir?
Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı. Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.

2010'da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın'ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan "Türkan" isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.
Memurlar.Net
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