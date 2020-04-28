Kadir Şeker koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!
|28 Nisan 2020 10:13
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Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek isterken öldüren Kadir Şeker ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün saat 11.30'da hakim karşısına çıkacak olan Şeker, coronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Kadir Şeker hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
İLK DURUŞMASI BUGÜNDÜ
Kadir Şeker'in iddianamesinin hazırlanmasının ardından mahkeme tarihi belirlenmişti. Şeker ilk kez bugün hakim karşısına çıkacaktı. Şeker'in duruşması saat 11.30'daydı.
OLAY
İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.
Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.
Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
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