1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadir Şeker koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bugün saat 11.30'da yargılaması başlayacak olan Şeker, ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.
 28 Nisan 2020 10:13
Yazdır
Kadir Şeker koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek isterken öldüren Kadir Şeker ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün saat 11.30'da hakim karşısına çıkacak olan Şeker, coronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kadir Şeker hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İLK DURUŞMASI BUGÜNDÜ

Kadir Şeker'in iddianamesinin hazırlanmasının ardından mahkeme tarihi belirlenmişti. Şeker ilk kez bugün hakim karşısına çıkacaktı. Şeker'in duruşması saat 11.30'daydı.

OLAY

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronadan ölmeden önce dünyaya böyle seslenmişti
28 Nisan 2020 10:17		 Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter tedavi sürecini anlattı
28 Nisan 2020 09:53
Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
28 Nisan 2020 09:53		 İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
28 Nisan 2020 09:40
Ölüm provası gerçek oldu!
28 Nisan 2020 09:39		 Yeni hayata yeni kurallar geliyor
28 Nisan 2020 07:17
Bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecek - Haritalı
28 Nisan 2020 06:30		 İnsanların, Nisan ayında yapmaktan en çok korktuğu 5 şey
28 Nisan 2020 01:37
Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?
28 Nisan 2020 00:50		 Prof. Özlü: Yangın henüz sönmedi, kontrol altına aldık
28 Nisan 2020 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:39 - Röntgencinin 4.5 yıl hapsi istendi10:37 - Diyanet İmamı Pensilvanya'ya gidip Gülen'e namaz kıldırmış10:34 - Nur Yerlitaş'ın ölümüne dair detaylar belli oldu10:23 - Borsa, güne yükselişle başladı10:20 - Komşu ziyaretinde kaptığı koronavirüsü yenip, taburcu oldu10:19 - Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı10:17 - Koronadan ölmeden önce dünyaya böyle seslenmişti10:13 - Kadir Şeker koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!10:01 - Ulaştırma Bakanı'ndan 'Orta Asya'dan gelen şoförler hakkında açıklama10:00 - İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
09:59 - ABD'ye yardım malzemesi götüren uçak Ankara'dan havalandı09:56 - Uygulamadan kaçan genci kazara vuran polis açığa alındı09:53 - Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı09:53 - Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter tedavi sürecini anlattı09:43 - Güne başlarken döviz fiyatları09:40 - İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu09:39 - Ölüm provası gerçek oldu!09:32 - Bakan Kurum: Önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
İlaç alabilmek için evlerini satıyorlar
Yeni hayata yeni kurallar geliyor
Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı
Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme
Bugüne kadar, kurumlar tarafından alınan Covid-19 kararları (48 sayfalık arşiv)
Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en güzel çay 2
ihbar etmek 1
aşk101 1
2020 yazı 4
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 3
Bayrama kadar hafta sonlarinda uygulanacak yasak 3
Della 7
ateist 2
Sözlüğe kaçmak 3
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam