Çeyrek altın ne kadar?

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET SUÇUNDAN MAHKUM OLURSAM GÖREVİME SON VERİLİR Mİ? Kamu görevlisine hakaretten dolayı 1 yıl hapis cezası alan kişinin sözleşmeli personel olması mümkün olmadığı gibi eğer sözleşmeli personel ise de sözleşmesinin fesih edilmesi gerekmektedir. Ancak, mahkumiyetin para cezasına çevrilmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde ise idare tarafından sözleşmenin feshi mümkün değildir.