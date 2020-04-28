Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.559,00 lira oldu.
|28 Nisan 2020 13:02
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Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|384,20
|384,40
|385,20
|385,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.532,00
|2.550,00
|2.538,00
|2.559,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|350,00
|354,00
|351,00
|355,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.474,00
|2.494,00
|2.481,00
|2.501,00
|Yarım Ziynet
|1.237,00
|1.247,00
|1.240,00
|1.250,00
|Çeyrek Ziynet
|619,00
|624,00
|620,00
|625,00
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