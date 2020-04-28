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Eczacı Odası açıkladı... Maske dağıtımında değişiklik

İstanbul Eczacı Odası: SGK'lı olarak çalışanlar maskelerini işyerlerinden temin edecek.
 28 Nisan 2020 13:54
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Eczacı Odası açıkladı... Maske dağıtımında değişiklik

Türkiye'nin Koronavirüsü salgınıyla mücadelesinde 50 gün geride kaldı. 11-21 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da eczaneler aracılığıyla 13 milyon maske dağıtıldı. İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Oda tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

* Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir.

Yeni uygulama öncesi 20 yaşından küçük olanlar ile 65 yaşından büyük olanlar maske alamıyordu. Bu yaş grubundaki vatandaşlara da süresiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

İŞ YERLERİ DMO'DAN TEMİN EDECEK

Habertürk TV'ye konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni düzenlemeyle ilgili olarak "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız ücretsiz maske alamayacak ama onların çalışmayan eşleri, anne-babaları ve çocukları alabilecek. İş yerleri maskeleri Devlet Malzeme Ofisi'nden temin edecek" dedi.

20 YAŞ ALTINA VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAK YASAK!

Nüfusu 83 milyon 154 bin 997 olan Türkiye'de 20 yaşın altında 25 milyon 561 bin kişi bulunuyor.

65 yaş ve üzerindekilerin sayısı ise 7 milyon 550 bin. Yani Türkiye'de 33 milyon 112 bin 547 kişiye sokağa çıkmak yasak. Sokağa çıkması 'serbest' olan 50 milyon 42 bin 450 kişi bulunuyor.

SGK'LI SAYISI 22 MİLYON, KAMU PERSONELİ 4.5 MİLYON

Türkiye'de şuan SGK'ya kayıtlı 22 milyon kişi bulunuyor. Kamuda çalışan kişi sayısı ise 4 milyon 569 bin 916.

'MASKE ALABİLİR' SAYISI 23.5 MİLYON

Bu da maske alma hakkı olan kişi sayısının yaklaşık 23.5 milyon kişi olduğunu ortaya koyuyor.
Anadolu Ajansı
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