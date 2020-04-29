Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saaat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanıyor. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

"Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor"

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs bilgilendirme tablosuna göre dün akşam son 24 saatte 92 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 18 kişi iyileşti, 2 bin 392 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Türkiye'de virüsü yenen sayısı vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım." dedi.