İşte Türkiye'nin normalleşme planı! 4 Mayıs'ta başlıyor 4 aşamada bitecek

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm ciddiyetiyle devam ederken, Türkiye'nin normalleşme planı da hazırlandı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 4 aşamalı normalleşme planını yazdı. Türkiye'de de normalleşmenin birinci adımının hazırlık aşamasının 4 Mayıs'ta başlayacağını belirten Selvi, İkinci ve üçüncü aşamada neler olacağını da ayrıntılarıyla anlattı. Milliyet'in haberine göre ise Kabine Toplantısı'nda okulların açılmasının yaz sonuna bırakılması kararı alındığı belirtiliyor.

"Devlet, dört aşamalı bir normalleşme takvimi üzerinde çalışıyor. Normalleşmenin birinci adımını hazırlık aşaması oluşturuyor. Bu süreç önümüzdeki hafta, 4 Mayıs Pazartesi günü başlayacak" diyen Selvi, şöyle devam etti:

Birinci Aşama: Bayrama kadar kaldırılacak kısıtlamalar

"Ramazan Bayramı'ndan sonra, 26 Mayıs'ta sona erecek. Hazırlık aşamasında normalleşmeye kademeli bir geçiş öngörülüyor. Marketlerin, berberlerin, AVM'lerin belirli kısıtlamalar kapsamında açılması gibi. Şehirlerarası seyahatlerdeki kısıtlama buraya dahil değil" ifadelerini kullandı.

İkinci Aşama: Seyahat yasağı kalkacak ama okullar kapalı kalacak

"İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020 tarihleri arasını kapsıyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı, uluslararası seyahatlerin kademeli olarak açılacağı, belirli kriterler kapsamında yaz tatilinin gerçekleşeceği ama okulların kapalı olacağı dönem."

Üçüncü Aşama: Okullar açılacak, devlet tam kapasite çalışacak

"Üçüncü aşama 1 Eylül'den başlayıp yıl sonuna kadar devam ediyor. 31 Aralık 2020'de sona erecek olan dönemde okullar açılacak, kamu tam kapasite olarak çalışacak."

Dördüncü aşamada neler olacak?

"Dördüncü aşama 1 Ocak 2021 tarihinde başlayıp, gelişmelere göre ucu açık olarak devam edecek. Bu aşama büyük ölçüde Covid-19 aşısı ve ilacının bulunup bulunmamasına göre geçerli olacak. Eğer virüs ortadan kalkar ya da aşı bulunursa belki hiç ihtiyaç kalmayacak. 2021 yılı ona göre planlanacak."

Kabine Toplantısı'nda belirlenen takvim nasıl?

Milliyet'in haberine göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının en önemli başlığı salgın sonrası normalleşme takvimiydi. Buna göre, bayram sonrası 'yüzde yüz normalleşme' gerçekleşmeyecek ancak kademeli olarak yasaklar kalkacak ve kapalı alanlar açılacak. AVM dışındaki restoranlar ve barların da oturma düzeni güncellenerek açılabileceği ancak disko ve benzeri konser alanı içeren mekanların ise bir süre daha açılmayacağı belirtiliyor.

Spor merkezleri: Spor merkezlerinin de yaz sonuna kadar kapalı kalmasının beklendiği belirtildi.

Konser, tiyatro: Yaz aylarında belediyeler ve yerel yönetimler tarafından organize edilen konser, tiyatro ve benzeri toplu etkinliklere de izin verilmeyecek.

Oteller: Dünyada ilk kez uygulanacak sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor.

Seyahat yasağı: Seyahat yasağının bayram sorası da bir süre daha sürmesi ancak izinlerin kolaylaştırılması planlanıyor.

Okullar: Okulların da yaz aylarında açılmayacağı ifade ediliyor.

Camiler: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bayram namazının önlemler alınarak kılınabilmesi için çalışma yaptığı ancak buna izin verilmesinin 'şu aşamada' pek mümkün olmadığı değerlendiriliyor. Diyanet'in camilerde aralıkların korunabileceği, bahçelerde önlem alınabileceği yönünde taahhütler verdiği öğrenildi.

Normalleşme aşamaları

Aşama 1 (Hazırlık dönemi): 4-26 Mayıs 2020

Aşama 2: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020

Aşama 3: 1 Eylül-31 Aralık 2020

Aşama 4: 1 Ocak 2021-Kovid 19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih