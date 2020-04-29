1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte Türkiye'nin normalleşme planı! 4 Mayıs'ta başlıyor 4 aşamada bitecek

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını durdurup geriletmeye başlayan Türkiye'de hayat 4 aşamada normale döndürülecek. İlk aşama 4 Mayıs'ta başlayacak ve Ramazan Bayramı'ndan sonra sona erecek... Okullar ne zaman açılacak?... Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte cevapları...
 29 Nisan 2020 09:59
Yazdır
İşte Türkiye'nin normalleşme planı! 4 Mayıs'ta başlıyor 4 aşamada bitecek

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm ciddiyetiyle devam ederken, Türkiye'nin normalleşme planı da hazırlandı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 4 aşamalı normalleşme planını yazdı. Türkiye'de de normalleşmenin birinci adımının hazırlık aşamasının 4 Mayıs'ta başlayacağını belirten Selvi, İkinci ve üçüncü aşamada neler olacağını da ayrıntılarıyla anlattı. Milliyet'in haberine göre ise Kabine Toplantısı'nda okulların açılmasının yaz sonuna bırakılması kararı alındığı belirtiliyor.

"Devlet, dört aşamalı bir normalleşme takvimi üzerinde çalışıyor. Normalleşmenin birinci adımını hazırlık aşaması oluşturuyor. Bu süreç önümüzdeki hafta, 4 Mayıs Pazartesi günü başlayacak" diyen Selvi, şöyle devam etti:

Birinci Aşama: Bayrama kadar kaldırılacak kısıtlamalar

"Ramazan Bayramı'ndan sonra, 26 Mayıs'ta sona erecek. Hazırlık aşamasında normalleşmeye kademeli bir geçiş öngörülüyor. Marketlerin, berberlerin, AVM'lerin belirli kısıtlamalar kapsamında açılması gibi. Şehirlerarası seyahatlerdeki kısıtlama buraya dahil değil" ifadelerini kullandı.

İkinci Aşama: Seyahat yasağı kalkacak ama okullar kapalı kalacak

"İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020 tarihleri arasını kapsıyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı, uluslararası seyahatlerin kademeli olarak açılacağı, belirli kriterler kapsamında yaz tatilinin gerçekleşeceği ama okulların kapalı olacağı dönem."

Üçüncü Aşama: Okullar açılacak, devlet tam kapasite çalışacak

"Üçüncü aşama 1 Eylül'den başlayıp yıl sonuna kadar devam ediyor. 31 Aralık 2020'de sona erecek olan dönemde okullar açılacak, kamu tam kapasite olarak çalışacak."

Dördüncü aşamada neler olacak?

"Dördüncü aşama 1 Ocak 2021 tarihinde başlayıp, gelişmelere göre ucu açık olarak devam edecek. Bu aşama büyük ölçüde Covid-19 aşısı ve ilacının bulunup bulunmamasına göre geçerli olacak. Eğer virüs ortadan kalkar ya da aşı bulunursa belki hiç ihtiyaç kalmayacak. 2021 yılı ona göre planlanacak."

Kabine Toplantısı'nda belirlenen takvim nasıl?

Milliyet'in haberine göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının en önemli başlığı salgın sonrası normalleşme takvimiydi. Buna göre, bayram sonrası 'yüzde yüz normalleşme' gerçekleşmeyecek ancak kademeli olarak yasaklar kalkacak ve kapalı alanlar açılacak. AVM dışındaki restoranlar ve barların da oturma düzeni güncellenerek açılabileceği ancak disko ve benzeri konser alanı içeren mekanların ise bir süre daha açılmayacağı belirtiliyor.

Spor merkezleri: Spor merkezlerinin de yaz sonuna kadar kapalı kalmasının beklendiği belirtildi.

Konser, tiyatro: Yaz aylarında belediyeler ve yerel yönetimler tarafından organize edilen konser, tiyatro ve benzeri toplu etkinliklere de izin verilmeyecek.

Oteller: Dünyada ilk kez uygulanacak sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor.

Seyahat yasağı: Seyahat yasağının bayram sorası da bir süre daha sürmesi ancak izinlerin kolaylaştırılması planlanıyor.

Okullar: Okulların da yaz aylarında açılmayacağı ifade ediliyor.

Camiler: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bayram namazının önlemler alınarak kılınabilmesi için çalışma yaptığı ancak buna izin verilmesinin 'şu aşamada' pek mümkün olmadığı değerlendiriliyor. Diyanet'in camilerde aralıkların korunabileceği, bahçelerde önlem alınabileceği yönünde taahhütler verdiği öğrenildi.

Normalleşme aşamaları

Aşama 1 (Hazırlık dönemi): 4-26 Mayıs 2020

Aşama 2: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020

Aşama 3: 1 Eylül-31 Aralık 2020

Aşama 4: 1 Ocak 2021-Kovid 19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Geçen ay asgari ücretlinin sofrasından 6 kilogram et eksildi'
29 Nisan 2020 11:25		 'Bu zor süreçte yurtlarımız, bütün milletimizin yuvası oldu'
29 Nisan 2020 10:32
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hafter' açıklaması
29 Nisan 2020 09:48		 Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup
29 Nisan 2020 09:13
Fuat Oktay: Bayrama müjde için erken
29 Nisan 2020 09:02		 Türk vatandaşlığı için sıraya girdiler
29 Nisan 2020 08:24
Virüsle etkili mücadele eden Türkiye, normalleşme sürecine odaklandı
29 Nisan 2020 06:40		 Leyla Gülüşken iddialara isyan etti
29 Nisan 2020 02:58
Meral Akşener uzun süre kahkaha atarak güldü
29 Nisan 2020 00:43		 İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim
29 Nisan 2020 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:26 - Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 960 bini geçti11:25 - 'Geçen ay asgari ücretlinin sofrasından 6 kilogram et eksildi'11:24 - Kalp-damar hastalarına oruç tutma konusunda tavsiyeler11:22 - Bilim Kurulu Üyesi: Dünya bu soruya cevap veremiyor11:21 - 44 gündür aranan uzman çavuş'un cansız bedeni bulundu11:05 - Eminönü'de güvercinleri ezen kişi adliyeye sevk edildi11:05 - Telafi eğitimlerinden sınav olmayacak, tüm öğrenciler üst sınıfa geçecek10:50 - Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek10:41 - E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 lira banknotlar tedavüle girecek10:32 - TESK bazı iş yerleri için öncelik istedi
10:32 - 'Bu zor süreçte yurtlarımız, bütün milletimizin yuvası oldu'10:31 - Adana'da sağlık çalışanları otel ve yurtlarda kalıyor10:29 - Virüs müstakil ev fiyatlarını uçurdu10:23 - Sahte ambulansla sevgilisini kaçırdı10:19 - Bonuslu bahis tuzağına dikkat10:11 - Aile Bakanı: İşsizlik maaşı ödemelerinin tarihi öne çekildi10:07 - Adana'da polis, çocuklarının ziyaret edilmesini isteyen hükümlüyü kırmadı10:04 - Sayıştay'dan vekalete ilişkin 4 yeni karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte Türkiye'nin normalleşme planı! 4 Mayıs'ta başlıyor 4 aşamada bitecek
Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim
Leyla Gülüşken iddialara isyan etti
MEB Personel Genel Müdürü sık sorulan soruları cevapladı
Meral Akşener uzun süre kahkaha atarak güldü
Telafi eğitimlerinden sınav olmayacak, tüm öğrenciler üst sınıfa geçecek
Sağlık Bakanlığı'ndan Dezenfeksiyon Tüneli uyarısı
65 yaş üstüne iki saat 'yürüyüş' izni geliyor
'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 2
hoşgörü 4
şu an çalan şarkı 3
Gündemi sözlükten takip etmek 3
20'lik diş 1
nur yerlitaş 2
Alef 2
can sıkıntısı 1
galatı meşhur 3
gitgide 2
SON İLANLAR
Horasan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Pehlivnköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 37 İşçi Alacak
Erzincan kemaliye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel 6 İşçi Alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam