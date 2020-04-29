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Bakan Albayrak'tan fırsatçılara çok sert uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamaya konuldu. Bakan Albayrak internetten gerçekleşen toplantıda fırsatçılara çok sert uyarıda bulundu.
 29 Nisan 2020 12:43
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Bakan Albayrak'tan fırsatçılara çok sert uyarı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan DİTAP açılışına ilişkin online basın toplantısı bugün gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

* Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirlerimizi aldık. Fırsatçılara sesleniyorum. Çok daha sert adımlar atacağız.

* Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız.

DİTAP HAKKINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak.

Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek.
Memurlar.Net
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