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2 bin 500 şube müdürünün rotasyonuna ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, 2 bin 500 şube müdürünün rotasyonuna ilişkin açıklama yaptı.
 29 Nisan 2020 23:31
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2 bin 500 şube müdürünün rotasyonuna ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, 2 bin 500 şube müdürünün rotasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklaması;

Yine mevzuat gereği belli yıllarda rotasyon işleminin yapılması gerekiyor. İnsanların sürekli olarak aynı yerde bulunmasınınbir takım mahsurları görülerek, geçmiş yıllara böyle bir yönetmelik yapılmış. Ama biz yarın herkes rotasyon gereği filanca ile gidecek böyle bir şeyden zaten söz etmiyoruz.

Sürecin yönetimine bağlı olarak, zaman içinde hayata geçireceğimiz bir durum. Seyahat yasağının olduğu bir dönemde biz rotasyon yapıyoruz ve siz haftaya gidiyorsunuz böyle bir zaten şey yok. Bu sürece bağlı olarak yönetilir, kimse mağdur olmaz.

Memurlar.Net
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