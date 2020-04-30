İstanbul'da sağlık çalışanları ücretsiz taşınacak

ANAYASA MAHKEMESİ 20 İPTAL BAŞVURUSUNU GÖRÜŞECEK Anayasa Mahkemesi Başkanlığı koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği gündemine 6 Mayısta tekrar başlıyor. Mahkemenin böyle bir gündem açıklaması ise Mayıs ayından itibaren başlaması beklenen tedrisi normalleşmeye de işaret olması açısından önem arz ediyor.