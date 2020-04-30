Üniversite, en son taban puan 88 iken 63 puanla fizyoterapist aldı
|30 Nisan 2020 20:45
|Yazdır
Pamukkale Üniversitesi 8 Nisan 2020'de yayımladığı duyuruyla 39 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu.
Bir adet Fizyoterapist kadrosu için hiçbir resmi kurum tarafından verilmeyen "Manuel&manipulative Physical terapy (manuel ve Manipülatif Fizik Tedavi) Sertifikası, Matwork ve Reformer-1 Eğitim Programı Eğitmenlik Sertifikaları istenmiştir.
Bu sertifika şartlarından dolayı başvuran olmayınca, 1 kişilik kadroya 63,62 KPSS puanıyla alım yapılmıştır. Oysaki 2020/5 KPSS tercih işlemlerinde taban puanlar en son 88 puana düşmüştü.
Fizyoterapist kadrosuna başvurmak isteyen çok sayıda aday Rektör Hüseyin Bağ'a sosyal medyadan tepki gösterdi
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
30 Nisan 2020 03:25
|İhdas edilen 8.635 sözleşmeli pozisyonun üniversitelere göre dağılımı belli oldu
29 Nisan 2020 13:38
|TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
27 Nisan 2020 09:36
|SDÜ'nün öğretim görevlisi ilanında fırsat eşitliği yok
27 Nisan 2020 00:04
|Polis alımına dair 4 yönetmelikte değişiklik yapıldı
24 Nisan 2020 02:32
|'Yeni sağlık personeli alımı gündemde yok'
22 Nisan 2020 20:36
|Ordu Milletvekili, boş kalan 1000 kadro için, Bakan yardımcısıyla görüştü
22 Nisan 2020 16:27
|KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
22 Nisan 2020 10:15
|Sözleşmeli eczacı alımlarında, farklı yöntemler uygulanıyor!
21 Nisan 2020 12:43
|Ebelik alanında profesör alınırken konulan ilginç şart!
21 Nisan 2020 10:56