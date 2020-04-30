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Üniversite, en son taban puan 88 iken 63 puanla fizyoterapist aldı

Pamukkale Üniversitesi herhangi bir resmi kurum tarafından verilmeyen sertifikaları da isteyince, 2020/5 alımlarında taban puanlar 88 olmasına rağmen, Fizyoterapist kadrosuna 63 puanla alım yaptı.
 30 Nisan 2020 20:45
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Üniversite, en son taban puan 88 iken 63 puanla fizyoterapist aldı

Pamukkale Üniversitesi 8 Nisan 2020'de yayımladığı duyuruyla 39 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu.

Bir adet Fizyoterapist kadrosu için hiçbir resmi kurum tarafından verilmeyen "Manuel&manipulative Physical terapy (manuel ve Manipülatif Fizik Tedavi) Sertifikası, Matwork ve Reformer-1 Eğitim Programı Eğitmenlik Sertifikaları istenmiştir.

Bu sertifika şartlarından dolayı başvuran olmayınca, 1 kişilik kadroya 63,62 KPSS puanıyla alım yapılmıştır. Oysaki 2020/5 KPSS tercih işlemlerinde taban puanlar en son 88 puana düşmüştü.

Fizyoterapist kadrosuna başvurmak isteyen çok sayıda aday Rektör Hüseyin Bağ'a sosyal medyadan tepki gösterdi

Memurlar.Net - Özel

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