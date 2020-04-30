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Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar kazada hayatını kaybetti

Okmeydanı'nda motosikletiyle seyreden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar park halindeki araca çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan profesör hayatını kaybetti.
 30 Nisan 2020 20:43
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Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar kazada hayatını kaybetti

Okmeydanı'nda motosikletiyle seyreden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar park halindeki araca çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan profesör hayatını kaybetti.

Kaza, bugün Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda seyir halinde olan Sezer A. isimli sürücünün otomobili arıza yaptı. Aracını yol kenarına çeken A. tamirci çağırarak beklemeye başladı. Bu sırada motosikletiyle seyir halinde olan özel bir hastanede görevli Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar aracın park halinde olduğunu fark etmedi. Doktor Erdamar, hızla park halindeki araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan doktor Erdamar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Profesör Erdamar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İhlas Haber Ajansı
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