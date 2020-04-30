1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilimizde son 5 gündür pozitif vaka görülmedi

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından 73 hastanın sağlığına kavuştuğu ve taburcu edilerek evlerine gönderildiği, son 5 gündür de pozitif vaka görülmediği bildirildi.
 30 Nisan 2020 22:48
Yazdır
Bu ilimizde son 5 gündür pozitif vaka görülmedi

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından 73 hastanın sağlığına kavuştuğu ve taburcu edilerek evlerine gönderildiği, son 5 gündür de pozitif vaka görülmediği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren 3 gün 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ancak Bartın'ın bu illere arasında olmamakla birlikte alınan tedbir kararlarının devam ettiği belirtildi.

İl genelinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin yanı sıra acil ihtiyaçları dışında diğer vatandaşların da cadde ve sokaklarda gezinmesi, yürümesi, bir araya gelmesinin yasaklandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazarlarda, market ve bakkallarda alanın yarısı kadar maskeli olmak şartıyla müşteri kabul edilmektedir. Kamu kurumlarında, toplu taşıma araçlarında maskesiz bulunmak yasaktır. Sahillerde, akarsu kenarlarında piknik alanlarında bulunmak, gezinmek yasaktır. Gerekli olan her yerde sosyal mesafeyi korumak zorunludur. Seyahat izni almadan başka şehirlere gitmek yasaktır. Alınan bütün bu tedbirler hepimizin sağlığı içindir. Bartın'da çok şükür son 5 gündür pozitif vaka görülmemiştir. 73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir. Halen hastanede tedavisi devam eden 2'si yoğun bakımda olmak üzere 17 pozitif hastamız bulunmaktadır. Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapabilmek, alınan önlemlere riayet etmekle mümkün olacaktır."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
01 Mayıs 2020 00:16		 En hüzünlü doğum günü kutlaması! Çocuğuna sarılamadı
30 Nisan 2020 23:17
İstanbullular 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır
30 Nisan 2020 23:11		 Almanya'da Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 135'e çıktı
30 Nisan 2020 23:06
Koronavirüsü yenen Sağlık Müdürü görevine başladı
30 Nisan 2020 22:43		 Şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş toprağa verildi
30 Nisan 2020 22:38
Ülke genelinde bir hafta yağış etkili olacak
30 Nisan 2020 22:33		 Koronavirüsü yenen polisten Türk sağlık sistemine övgü
30 Nisan 2020 22:27
101 yaşında koronavirüsü yendi alkışlarla taburcu oldu
30 Nisan 2020 22:11		 Manisa'da Kovid-19'dan kurtulan 16 hasta taburcu oldu
30 Nisan 2020 22:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:16 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:03 - Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!00:02 - 31 ilde 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı00:01 - 1 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Dışişleri: BAE yönetimini haddini bilmeye davet ediyoruz23:42 - Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar23:36 - ABD'den Türkiye'ye tıbbi malzeme yardımı teşekkürü23:30 - Ramazan'da okunacak kitaplar!23:30 - Snapchat'te tanıştığı kişi, genç kıza kabusu yaşattı!23:23 - Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
23:17 - En hüzünlü doğum günü kutlaması! Çocuğuna sarılamadı23:11 - İstanbullular 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır23:06 - Almanya'da Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 135'e çıktı23:00 - Yapılan ankete göre Türkiye'de en cok güvenilen isimler22:53 - 'Avrupa ölüme terk ederken, bizler gözümüz gibi bakıyoruz'22:48 - Bu ilimizde son 5 gündür pozitif vaka görülmedi22:43 - Koronavirüsü yenen Sağlık Müdürü görevine başladı22:38 - Şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş toprağa verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
31 ilde 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
1 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en güzel çay 2
ekmek kokusu 1
kadir mısıroğlu 2
30.04.2020 muğla depremi 1
fransa ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 1
demet akalın'ın su içenlere tepki göstermesi 3
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 4
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 2
aamir khan'ın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardım 6
ali el hemdan'ın vurulması 3
SON İLANLAR
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam