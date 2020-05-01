'YKS tarihi Haziran sonuna alındı' iddiası
|01 Mayıs 2020 03:49
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Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve eğitimci yazar Turgay Polat, gerçekleştirdiği bir canlı yayında YÖK Başkanıyla görüştüğünü, YKS tarihinin Haziran sonuna alındığını söyledi.
Turgay Polat canlı yayındaki programında şunları söyledi: "Öncelikle size iki tane güzel haber vereyim. Sabah YÖK Başkanıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. YKS, Haziran'ın son haftasına alınıyor. Yüzde yüzde artık bu oldu. Temmuz ve Ağustos'un turizme ayrılması istenmiş. Rakamlar çok iyiye gittiği içinde Haziran ayında bu sınavların rahat yapılabileceği şeklinde bir kanaat oluşmuş. Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda. LGS de büyük bir ihtimalle Haziran'ın üçüncü haftasında yapılacak. Şuanda durum kesin gibi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı kendisi açıklayacak."
Turgay Polat daha sonra yaptığı bir diğer açıklamada ise "Sevgili hocam ben bir duyumu söyledim bunun YÖK ile hiçbir ilgisi yoktur" dedi.
Turgay Polat, bu açıklamayı Bahçeşehir Kolejinin 29 Nisan'da düzenlediği "Kariyer ve Rehberlik Söyleşileri"nde yaptı.
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