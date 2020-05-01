İstanbul'da 1 Mayıs'ta 44 bin 756 polis görev yapıyor
|01 Mayıs 2020 12:32
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, kent genelinde farklı program, kısıtlama ve tedbirlerle ilgili güvenlik önlemleri kapsamında 44 bin 756 polis görev yapıyor.
AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta kent genelinde farklı program, kısıtlama ve tedbirlerle alakalı geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili alınan önlemler çerçevesinde, 2 bin 400 polis, 4 polis helikopteri, 6 deniz botu ve 49 TOMA görev yapıyor.
Personelin çoğunluğu Taksim Meydanı başta olmak üzere, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta görev alıyor.
- Kovid-19 ile mücadele
Öte yandan, Kovid-19'la mücadele önlemleri kapsamında dördüncüsü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirler çerçevesinde de 11 bin 86'sı gece olmak üzere, 27 bin 482 personel sahada bulunuyor.
Kent genelinde uygulanan diğer tedbirlerle ilgili de 11 bin 692 polise görev verildi. Ayrıca, 2 bin çevik kuvvet ile 1182 özel harekat polisi de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı merkezi noktalarda bekletiliyor.Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi
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