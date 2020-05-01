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İstanbul'da 1 Mayıs'ta 44 bin 756 polis görev yapıyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında, 4 polis helikopteri, 6 deniz botu ve 49 TOMA kullanılıyor - Kent genelinde 2 bin çevik kuvvet ile 1182 özel harekat polisi de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulunuyor
 01 Mayıs 2020 12:32
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İstanbul'da 1 Mayıs'ta 44 bin 756 polis görev yapıyor

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, kent genelinde farklı program, kısıtlama ve tedbirlerle ilgili güvenlik önlemleri kapsamında 44 bin 756 polis görev yapıyor.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta kent genelinde farklı program, kısıtlama ve tedbirlerle alakalı geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili alınan önlemler çerçevesinde, 2 bin 400 polis, 4 polis helikopteri, 6 deniz botu ve 49 TOMA görev yapıyor.

Personelin çoğunluğu Taksim Meydanı başta olmak üzere, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta görev alıyor.

- Kovid-19 ile mücadele

Öte yandan, Kovid-19'la mücadele önlemleri kapsamında dördüncüsü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirler çerçevesinde de 11 bin 86'sı gece olmak üzere, 27 bin 482 personel sahada bulunuyor.

Kent genelinde uygulanan diğer tedbirlerle ilgili de 11 bin 692 polise görev verildi. Ayrıca, 2 bin çevik kuvvet ile 1182 özel harekat polisi de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı merkezi noktalarda bekletiliyor.

Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi
Anadolu Ajansı
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