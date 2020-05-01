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Gözaltına alınan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu serbest bırakıldı
DİSK Genel Merkezi önünde toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grup gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı
|01 Mayıs 2020 14:09
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK yöneticileri Beşiktaş'taki genel merkez binası önünde toplandı. Grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı.
Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten polis, gruptan temsilcileri araçlarla Kazancı yokuşuna götürülebileceğini belirtti. Ancak grup yürümekte ısrar edince arbede çıktı.
Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklamasında gözaltı işlemi yapılanların savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığını bildirdi.
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