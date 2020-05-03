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Köpeklerini, eşek yavrusuna saldırtan şüpheli yakalandı
Ankara'nın Haymana ilçesinde annesinin yanındaki yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan ve bu anları görüntüleyerek sosyal medya hesabında paylaşan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.
|03 Mayıs 2020 18:16
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Ankara'nın Haymana ilçesinde annesinin yanındaki yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan ve bu anları görüntüleyerek sosyal medya hesabında paylaşan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada durumu gören hayvanseverlerin tepki göstererek polis ve jandarma ekiplerine haber vermesi sonrasında şahsın Polatlı ilçesinde yaşayan B.K. (24) olduğu tespit edildi. Ancak yapılan aramalarda evinde bulunamayan B.K., Haymana İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Haymana ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
B.K., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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