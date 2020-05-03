Bir ilçede daha akşam ezanı erken okundu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı vaktinden 6 dakika önce okundu.
|03 Mayıs 2020 22:22
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı vaktinden 6 dakika önce okundu.
İlçedeki Ulu Cami'de görevli imam, saat 20.10'daki akşam ezanını 20.04'te okudu.
Merkezi sistem sayesinde, ilçe genelinde yankılanan ezanı duyan bazı vatandaşlar oruçlarını erken açtı.
İftar topunun da 6 dakika erken patladığı ilçede saat 20.10'da bir ezan daha okundu.
Karacabey İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezi sistemde akşam ezanının sehven erken okunduğunu belirterek, "Ezana itibar ederek orucu vaktinden önce açanlar bugünkü orucu kaza edecekler. Ezanı merkezden okutan arkadaşlar, yaşanan hatadan dolayı özür diliyor." ifadelerini kullandı.Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
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