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Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada

Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, 65 yaş üstüne sokağa çıkma esnekliğinden, liseye giriş sınavına kadar birçok konu masaya yatırılacak.
 04 Mayıs 2020 09:43
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Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada

Türkiye koronavirüsle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.

Önemli kararların alınması beklenen toplantı yine video konferansla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Koronavirüs salgınına ilişkin önemli kararların masaya yatırılacağı toplantıda; bakanlar sunum yapacak.

LGS - YKS TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, liselere giriş sınavı (LGS) tarihiyle ilgili bugünkü Bakanlar Kurulu'nu işaret etmişti. Salgın nedeniyle 25-26 Temmuz'a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS'nin ise yeniden öne çekilebileceği gündeme geldi.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ESNEME

21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşlar için de belirli bir esneme olup olmayacağı merak konusu olurken; toplantıda bir esneme kararı alınacağı belirtiliyor.

19 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMI

Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramı içinse 4'er günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde.

31 ŞEHİR İÇİN SEYAHAT KISITLAMASI

30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, bu gece yarısına kadar uzatıldı. Kısıtlama süresiyle ilgili değerlendirme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yapılacak.
Memurlar.Net
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