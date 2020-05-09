Sosyal Hizmetlerde çalışan sağlık personeli yıpranma payı alacak
SGK Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verdiği görüş yazısında, İlgili kanunlar uyarınca sağlık meslek mensubu sayılan ve Sağlık Bakanlığınca bildirilen listede yer alan unvanlarda çalışan kişilerin, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmaları şartıyla fiili hizmet zammından yararlanabileceklerini belirtti.
|09 Mayıs 2020 11:40
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SGK Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verdiği görüş yazısında, İlgili kanunlar uyarınca sağlık meslek mensubu sayılan ve Sağlık Bakanlığınca bildirilen listede yer alan unvanlarda çalışan kişilerin, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmaları şartıyla fiili hizmet zammından yararlanabileceklerini belirtti.
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